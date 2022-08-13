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Один из КПП на Закарпатье временно не будет работать: в чем причина

Фото: один из КПП на Закарпатье временно не будет работать (facebook.com/kyivcity.gov)
Автор: Сергей Пышкин

Пункт пропуска "Лужанка" на Закарпатье временно не будет работать 15 августа. Заменять серверное оборудование.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"15 августа с 02.00 в пункте пропуска "Лужанка" оформление лиц и транспортных средств будет временно прекращено", - пишет пресс-служба.

Замена серверного оборудования продлится в течение 3-4 часов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 1 августа, КПП "Краковец" возобновил пропуск легковых автомобилей, а также завершил обустройство павильона для оформления пассажирских автобусов.

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