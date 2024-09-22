Один з КПП на кордоні з Польщею тимчасово не працює: що відомо
На кордоні з Україною тимчасово не працює КПП "Устилуг - Зосин". Проблеми фіксуються із польського боку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
"Пропуск осіб і транспортних засобів через "Устилуг - Зосин" тимчасово не здійснюється", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають у ДПСУ, прикордонна варта Польщі вночі повідомила про несправність в роботі бази даних, тому оформлення та пропуск не здійснюється.
"Нині вживаються заходи щодо усунення несправності. Просимо громадян та перевізників, за можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", - зазначили у Держприкордонслужбі.
Ситуація на КПП на кордоні України
Нагадаємо, на початку вересня на пункті пропуску "Устилуг - Зосін" розпочалися монтажні роботи. Це, своєю чергою, потребує часткового обмеження проїзду транспортних засобів окремими смугами руху.
Крім того, на кордоні з Угорщиною, з 19 вересня на КПП "Чоп - Захонь" обмежили виїзд транспорту з України. Нові правила триватимуть два тижні.
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