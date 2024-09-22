Один з КПП на кордоні з Польщею тимчасово не працює: що відомо

На кордоні з Україною тимчасово не працює КПП "Устилуг - Зосин". Проблеми фіксуються із польського боку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"Пропуск осіб і транспортних засобів через "Устилуг - Зосин" тимчасово не здійснюється", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у ДПСУ, прикордонна варта Польщі вночі повідомила про несправність в роботі бази даних, тому оформлення та пропуск не здійснюється.

"Нині вживаються заходи щодо усунення несправності. Просимо громадян та перевізників, за можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", - зазначили у Держприкордонслужбі.