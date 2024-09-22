Один из КПП на границе с Польшей временно не работает: что известно
На границе с Украиной временно не работает КПП "Устилуг - Зосин". Проблемы фиксируются с польской стороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
"Пропуск лиц и транспортных средств через "Устилуг - Зосин" временно не осуществляется", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ГПСУ, пограничный караул Польши ночью сообщил о неисправности в работе базы данных, поэтому оформление и пропуск не осуществляется.
"Сейчас принимаются меры по устранению неисправности. Просим граждан и перевозчиков, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", - отметили в Госпогранслужбе.
Ситуация на КПП на границе Украины
Напомним, в начале сентября на пункте пропуска "Устилуг - Зосин" начались монтажные работы. Это, в свою очередь, требует частичного ограничения проезда транспортных средств отдельными полосами движения.
Кроме того, на границе с Венгрией, с 19 сентября на КПП "Чоп - Захонь" ограничили выезд транспорта из Украины. Новые правила продлятся две недели.
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