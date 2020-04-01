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Один из ключевых топ-менеджеров "Нафтогаза" лишился должности

Новости » Экономика     01.04.2020 - 11:32
Один из ключевых топ-менеджеров "Нафтогаза" лишился должности
Фото: Андрей Фаворов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Фаворов уволен в связи трансформацией группы "Нафтогаз"

Андрей Фаворов покидает пост директора по интегрированному газовому бизнесу НАК "Нафтогаз Украины", а также временного исполняющего полномочия генерального директора АО "Укргаздобыча". Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Как отмечается в сообщении, кадровые изменения обусловлены продолжением трансформации группы Нафтогаз.

В частности, деятельность по добыче и реализации газа была объединена в один дивизион на период действия ПСО (публичных специальных обязательств). Однако 1 мая 2020 года Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.

"Действие ПСО прекращается, и в связи с этим "Нафтогаз" адаптирует структуру к новым рыночным условиям и пересматривает логику интеграции. Интегрированный газовый бизнес, согласно планам дальнейшей трансформации НАК "Нафтогаз Украины", будет разделен на два дивизиона - по добыче и коммерческой деятельности. На данный момент продолжается их формирование", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, временно замещать генерального директора АО "Укргаздобыча", будет Александр Романюк, первый заместитель генерального директора.

Напомним, Андрей Фаворов был назначен руководителем интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" в ноябре 2018 года. До этого он был директором и управляющим партнером компании "Энергетические ресурсы Украины", одной из крупнейших частных компаний на газовом рынке. Также Фаворов с сентября 2010 года до июля 2014 года занимал должность коммерческого директора энергохолдинга ДТЭК (Киев).

В феврале 2020 года Андрей Фаворов заявил, что добыча газа компании "Укргазвыдобування" в 2020 году сократится по сравнению с 2019 годом на 2% до 14,6 млрд кубометров.

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