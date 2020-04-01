Один з ключових топ-менеджерів "Нафтогазу" позбувся посади

Фото: Андрій Фаворов (Віталій Носач, РБК-Україна)

Фаворов звільнений у зв'язку трансформацією групи "Нафтогаз"

Андрій Фаворов залишає посаду директора з інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України", а також тимчасового виконуючого повноваження генерального директора АТ "Укргазвидобування". Про це повідомляє прес-служба НАК.

Як наголошується в повідомленні, кадрові зміни обумовлені продовженням трансформації групи Нафтогаз.

Зокрема, діяльність з видобутку та реалізації газу була об'єднана в один дивізіон на період дії ПСО (публічних спеціальних зобов'язань). Проте 1 травня 2020 року Україна взяла на себе зобов'язання повністю лібералізувати ринок поставки газу побутовим споживачам і забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті.

"Дія ПСО припиняється, і в зв'язку з цим "Нафтогаз" адаптує структуру до нових ринкових умов і переглядає логіку інтеграції. Інтегрований газовий бізнес, згідно з планами подальшої трансформації НАК "Нафтогаз України", буде розділений на два дивізіони - з видобутку та комерційної діяльності. На даний момент триває їх формування", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, тимчасово заміщати генерального директора АТ "Укргазвидобування", буде Олександр Романюк, перший заступник генерального директора.

Нагадаємо, Андрій Фаворов був призначений керівником інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" в листопаді 2018 року. До того він був директором і керуючим партнером компанії "Енергетичні ресурси України", однієї з найбільших приватних компаній на газовому ринку. Також Фаворов з вересня 2010 року до липня 2014 року обіймав посаду комерційного директора енергохолдингу ДТЕК (Київ).

У лютому 2020 року Андрій Фаворов заявив, що видобуток газу компанії "Укргазвидобування" у 2020 році скоротиться в порівнянні з 2019 роком на 2% до 14,6 млрд кубометрів.