Один з кандидатів Трампа на главу Пентагону відмовився від посади, - CNN

Джерело видання розповіло, що близькі до Трампу люди пропонували кандидатуру Коттона на вищі посади у сфері розвідки чи нацбезпеки. Але він вирішив залишитися в Сенаті.

При цьому кілька співрозмовників CNN підтвердили, що Коттона розглядали посаду нового глави Пентагону.

За словами джерела журналістів, Коттон хоче балотуватися на посаду лідера фракції республіканців у Сенаті. Він також запевнив команду Трампа, що планує бути головним "захисником" колишнього президента під час роботи в Конгресі.