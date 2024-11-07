Один из кандидатов Трампа на главу Пентагона отказался от должности, - CNN

Источник издания рассказал, что близкие к Трампу люди предлагали кандидатуру Коттона на высшие посты в сфере разведки или нацбезопасности. Но он принял решение остаться в Сенате.

При этом несколько собеседников CNN подтвердили, что Коттона рассматривали на должность нового главы Пентагона.

По словам источника журналистов, Коттон хочет баллотироваться на пост лидера фракции республиканцев в Сенате. Он также заверил команду Трампа, что планирует быть главным "защитником" бывшего президента во время работы в Конгрессе.