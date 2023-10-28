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Один з кандидатів в президенти США призупиняє свою кампанію

Фото: колишній віце-президент США Майк Пенс (flickr.com)
Автор: Каріна Левицька

Кандидат у президенти США від Республіканської партії й колишній віце-президент США Майк Пенс призупинив свою президентську кампанію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Сьогодні, 28 жовтня, Пенс призупинив свою президентську кампанію.

Він оголосив про це під час виступу на Республіканській єврейській коаліції в Лас-Вегасі в суботу.

Президентські вибори у США

Варто зауважити, що президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року.

До початку голосування республіканці та демократи мають визначити по одному кандидату, який представлятиме їх на виборах.

Фаворитом серед Республіканської партії зараз є Дональд Трамп, а серед Демократичної - Джо Байден.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що майбутні вибори президента США вплинуть на допомогу нашій країні.

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