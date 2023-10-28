Один из кандидатов в президенты США приостанавливает свою кампанию

Сегодня, 28 октября, Пенс приостановил свою президентскую кампанию.

Он объявил об этом, выступая на Республиканской еврейской коалиции в Лас-Вегасе в субботу.

Президентские выборы в США

Следует отметить, что президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

До начала голосования республиканцы и демократы должны определить по одному кандидату, который будет представлять их на выборах.

Фаворитом среди Республиканской партии сейчас является Дональд Трамп, а среди Демократической - Джо Байден.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что предстоящие выборы президента США повлияют на помощь нашей стране.

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