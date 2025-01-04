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Один з кандидатів в президенти Польщі взяв участь в протесті фермерів

Ілюстративне фото: кандидат в президенти Польщі взяв участь в протесті фермерів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Один з кандидатів в президенти Польщі Кароль Навроцький взяв участь в протесті фермерів. В уряді різко відреагували на цей вчинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска та заяву кандидата в президенти та очільника Інституту національної пам’яті Кароля Навроцького.

Туск гостро відреагував на участь кандидата у президенти та очільника Інституту національної пам’яті Навроцького, в акції протесту польських фермерів. На думку прем'єра, цим вчинком Навроцький продемонстрував антиєвропейську позицію.

"Коли ми відкривали польське головування разом з президентом Тшасковським і маршалом Головнею, К. Навроцький з групою активістів вийшов на демонстрацію під гаслом "Полексит". Питання просте і смертельно серйозне: чи хочете ви президента, який будує безпечну і сильну Європу, чи того, хто разом з (російським диктатором Володимиром, ред.) Путіним і його союзниками зруйнує її?" - заявив Туск.

У відповідь Навроцький заявив, що підтримує Польщу в об’єднаній Європі, але нібито виступає за захист інтересів країни.

Він зазначив, що не підтримує ідеї, які, на його думку, є шкідливими для Польщі, зокрема міграційний пакт, угоду МЕРКОСУР і Зелений курс.

"Я за Польщу в об’єднаній Європі. За сильну Польщу, яка може зупинити шкідливі для нас ідеї ваших політичних друзів. Щодо Путіна - я його не знаю, але з фотографій зрозумів, що він ваш друг. Тож, будь ласка, передайте йому, що я також не боюся його листівок", - заявив Навроцький.

Навроцький також зазначив, що його участь у протесті була спрямована на підтримку польських фермерів, яких, за його словами, раніше "заспокоювали підпорядковані уряду служби під Сеймом".

Нагадаємо, що у березні минулого року польські фермери влаштували багатотисячну акцію протесту у центрі Варшави. Вони палили шини біля офісу Туска та Сейму.

В ході акції протесту сталися сутички з поліцією. Так, протестувальники закидали поліцію бруківкою та палаючими фаєрами. У відповідь на агресивні дії правоохоронці застосували газ.

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