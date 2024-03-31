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На один із штатів США не поширюється 5-та стаття НАТО, - CNN

Фото: 5-та стаття НАТО не поширюється на один із штатів США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Американський штат Гаваї не підпадають під дію 5-ї статті НАТО про колективну оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Розширення НАТО

Нагадаємо, у квітні 2023 року Фінляндія стала 31-м членом НАТО. А вже цього березня до НАТО приєдналася Швеція.

Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО майже відразу після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Після цього країни-члени Альянсу, як того вимагає процедура,
почали схвалювати їх заявки. Однак, проблема постала за Туреччиною і Угорщиною, які гальмували їх рух до блоку. Та зрештою обидві країни приєдналися до Альянсу, хоч і не так швидко, як планувалося спочатку.

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