На один из штатов США не распространяется 5-я статья НАТО, - CNN

Расширение НАТО

Напомним, в апреле 2023 года Финляндия стала 31-м членом НАТО. А уже в этом марте к НАТО присоединилась Швеция.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО почти сразу после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

После этого страны-члены НАТО, как того требует процедура,

начали одобрять их заявки. Однако проблема возникла за Турцией и Венгрией, которые тормозили их движение в блок. В конце концов, обе страны присоединились к Альянсу, хотя и не так быстро, как планировалось сначала.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.