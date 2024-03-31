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На один из штатов США не распространяется 5-я статья НАТО, - CNN

Фото: 5-я статья НАТО не распространяется на один из штатов США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американский штат Гавайи не подпадает под действие 5-й статьи НАТО о коллективной обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Расширение НАТО

Напомним, в апреле 2023 года Финляндия стала 31-м членом НАТО. А уже в этом марте к НАТО присоединилась Швеция.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО почти сразу после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

После этого страны-члены НАТО, как того требует процедура,
начали одобрять их заявки. Однако проблема возникла за Турцией и Венгрией, которые тормозили их движение в блок. В конце концов, обе страны присоединились к Альянсу, хотя и не так быстро, как планировалось сначала.

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