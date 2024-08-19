Один із регіонів України "накрила" негода: наслідки буревію (фото, відео)

У неділю, 18 серпня, буревій наробив лиха у Стрийському районі Львівської області.
РБК-Україна розповідає про наслідки шторму для українців.
Згідно з повідомленням Стрийської міської ради, негода, що вирувала у місті, наробила шкоди.
"На щастя ніхто з людей не постраждав, але зламані гілки дерев пообривали лінії електропередач та зовнішнього освітлення", - уточнили у дописі міськради у Facebook.
Наслідки негоди в місті (скриншот: facebook.com/Стрийська міська рада)
Зазначається, що найбільше пошкоджень було зафіксовано:
"Одразу після буревію для ліквідації наслідків виїхала аварійна бригада МККП та енергетики. Аварійність ліквідована, роботи продовжуються", - додали у публікації.
Допис Стрийської міськради (скриншот: facebook.com/Стрийська міська рада)
Кадри з місця події опублікували також у Telegram-каналі "stryi_info".
"Стрий пливе", - уточнюється у підписі до одного з відео.
На іншому відео можна побачити поламані дерева у місцевому парку Шевченка.
Ще одне - демонструє обірвані дроти неподалік школи.
Про наслідки для мандрівників розповіли в акціонерному товаристві "Укрзалізниця".
Йдеться про те, що в результаті шторму у Стрийському районі дерево впало на вагон приміського поїзда 6424 "Стрий - Івано-Франківськ".
"На жаль, є травмовані пасажири та залізничники", - зауважили в УЗ.
Зазначається, що всі постраждалі оперативно отримали першу допомогу.
"Чотирьох пасажирів із різаними травмами забрала швидка, їхні життя в безпеці", - уточнили в компанії.
Після пригоди пасажирів з ушкодженого вагона пересадили у резервний (який залізничники оперативно причепили під час стоянки) і потяг продовжив свій рух (із затримкою 1 год 42 хв).
"Штормове попередження наразі шириться регіонами, тож просимо уважно слідкувати за попередженнями синоптиків. Поїзди "Укрзалізниці" продовжують рух попри негоду", - підсумували у прес-службі УЗ.
Повідомлення УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Світлини з місця події опублікували у Telegram-каналі "Мій Івано-Франківськ".
Наслідки падіння дерева на потяг (фото: t.me/Мій Івано-Франківськ)
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При підготовці матеріалу було використано джерела: сторінки "Стрийська міська рада" та "Укрзалізниця" у Facebook, Telegram-канали "stryi_info" та "Мій Івано-Франківськ".
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