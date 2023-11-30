Один із районів Харкова залишився без світла: що відомо
У Харкові немає світла у Салтівському районі 30 листопада, причому знеструмлено не всі будинки, а частково. На відновлення електрики знадобиться кілька годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Харківобленерго".
"Фахівці "Харківобленерго" усувають аварійну ситуацію в Салтівському районі", - йдеться в повідомленні.
Де немає світла?
Частково знеструмлені споживачі на вулицях:
- Гвардійців Широнінців;
- Академіка Павлова;
- Владислава Зубенка;
- Валентинівській;
- Бучми;
- Героїв Праці;
- Джерельній.
Коли світло відновлять?
За даними енергетиків, на заживлення знеструмлених будинків може знадобитися до двох годин.
Ситуація зі світлом в Україні
Вдень 29 листопада українців закликали раціонально споживати електроенергію протягом усього дня через стрімке зростання рівня споживання.
Пізніше в Укренерго заявили, що в енергосистемі України склалася важка ситуація - фіксувався дефіцит світла. Українців знову наполегливо попросили економити електроенергію, як мінімум, вимикаючи непотрібні прилади із мережі.
Ситуація, вочевидь, виявилася настільки критичною, що Україна була змушена розпочати імпорт електроенергії з Польщі та Румунії.
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