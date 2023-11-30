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Один из районов Харькова остался без света: что известно

Харьков, Четверг 30 ноября 2023 09:39
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Один из районов Харькова остался без света: что известно Фото: в Харькове нет света на Салтовке 30 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Харькове нет света в Салтовском районе 30 ноября, причем, обесточены не все дома, а частично. На восстановление электричества понадобиться несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Харьковоблэнерго".

"Специалисты "Харьковоблэнерго" устраняют аварийную ситуацию в Салтовском районе", - говорится в сообщении.

Где света нет?

Частично обесточены потребители на улицах:

  • Гвардейцев Широнинцев;
  • Академика Павлова;
  • Владислава Зубенко;
  • Валентиновской;
  • Бучмы;
  • Героев Труда;
  • Родниковой.

Когда свет восстановят?

По данным энергетиков, на заживление обесточенных домов может уйти до двух часов.

Ситуация со светом в Украине

Днем 29 ноября украинцев призвали рационально потреблять электроэнергию в течение всего дня из-за стремительного роста уровня потребления.

Позже в Укрэнерго заявили, что в энергосистеме Украины сложилась тяжелая ситуация - фиксировался дефицит света. Украинцев снова настоятельно попросили экономить электроэнергию, как минимум, выключая ненужные приборы из сети.

Ситуация по всей видимости, оказалась настолько критической, что Украина была вынуждена начать импорт электроэнергии из Польши и Румынии.

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