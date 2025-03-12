Один из пунктов пропуска на границе с Польшей замедлит работу до мая: в чем причина

Фото: пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей замедлит работу до 10 мая (Getty Images)

В пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей с 13 марта до 10 мая оформление грузов будет происходить в замедленном режиме. Причина - проведение реконструкционных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Важная информация для путешествующих через пункт пропуска "Шегини"!" С 13 марта до 10 мая 2025 года из-за реконструкции пункта пропуска оформление грузов будет происходить в замедленном режиме", - говорится в сообщении. Чтобы избежать задержек, в ГПСУ рекомендуют заранее планировать путешествие и рассмотреть альтернативные маршруты через пункты пропуска поблизости.