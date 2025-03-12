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Один из пунктов пропуска на границе с Польшей замедлит работу до мая: в чем причина

Среда 12 марта 2025 18:33
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Один из пунктов пропуска на границе с Польшей замедлит работу до мая: в чем причина Фото: пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей замедлит работу до 10 мая (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей с 13 марта до 10 мая оформление грузов будет происходить в замедленном режиме. Причина - проведение реконструкционных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Важная информация для путешествующих через пункт пропуска "Шегини"!" С 13 марта до 10 мая 2025 года из-за реконструкции пункта пропуска оформление грузов будет происходить в замедленном режиме", - говорится в сообщении.

Чтобы избежать задержек, в ГПСУ рекомендуют заранее планировать путешествие и рассмотреть альтернативные маршруты через пункты пропуска поблизости.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина и ЕС готовятся к запуску совместного таможенного контроля на границе. Это позволит ускорить проверку грузов и упростить процедуры для перевозчиков.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, уже в этом году планируется запуск пилотного проекта на украинско-польской границе. Пока идет согласование соответствующего соглашения с Еврокомиссией.

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Граница с Украиной Польша ДПСУ Государственная пограничная служба
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