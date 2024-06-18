Захищав небо Києва. Українці попрощалися з видатним льотчиком Валентином Коренчуком

Легенда про "Привида Києва". Видатний льотчик Валентин Коренчук

Полковник Валентин Коренчук із позивним "Бджоляр" загинув на бойовому завданні. Був талановитим льотчиком і боронив небо Києва одним із перших - відразу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Саме на основі його польотів, а також польотів інших його побратимів із 40-ї бригади тактичної авіації Повітряного командування "Центр" Повітряних сил Збройних сил України, в Україні народилась легенда про "Привида Києва" - учасника російсько-української війни й пілота-аса на МіГ-29, який за перші 30 годин російського вторгнення в Україну самотужки здобув 6 повітряних перемог у небі над Києвом.

Прощання з українським захисником, льотчиком Валентином Коренчуком (фото: Ірина Костенко/РБК-Україна)

Пізніше пілот виконував бойові завдання на Південному та Східному напрямках, прикривав повітряний простір Центральної України. Здійснив більше 80 бойових вильотів та вразив десятки цілей супротивника, серед яких: ворожі літаки, крилаті ракети, розвідувальні та атакувальні БПЛА, наземні цілі.

Загалом Коренчук провів в небі біля 300 годин, повідомляють у 40 бригаді тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних Сил Збройних Сил України.

"Льотчику належить історичний здобуток для української авіації – збиття російського штурмовика біля Києва. За це його відзначено державним орденом "За мужність" (ІІІ ступеню), службовими та відомчими відзнаками", – йдеться у повідомленні.

"Коли ти сідаєш в кабіну винищувача, то всі емоції залишаєш за бортом. Методична бойова підготовка перетворює тебе у частину великого авіамеханізму, де все доведено до автоматизму. У бою схвалюємо лише раціональні рішення... Вагань не буде. На жаль, війна не можлива без жертв. Але ми здатні змінити реальність і зменшити їх кількість", – розповідав "Бджоляр" в одному з інтерв'ю.

Тоді пілот зізнався, що єдина реакція організму, яку льотчики помітили у себе в перші дні протистояння – як руки тремтять від надлишку адреналіну.

Льотчик загинув під час виконання бойового завдання (фото: Ірина Костенко/РБК-Україна)

"Але це все доти, доки не сідали до кабіни винищувача... Бойова робота заспокоювала. В небі, якщо злетів, вже не страшно. Яким би не був ворог... Ми захищаємо свою землю, свої сім'ї та свою країну, яка має перемогти", - підсумував тоді льотчик.

Піша хода від Михайлівського до Майдану Незалежності (фото: Ірина Костенко/РБК-Україна)

Українці попрощалися з видатним пілотом

У вівторок, 18 червня, в Києві відбулося прощання з Валентином Коренчуком.

Публічна частина церемонії розпочалася об 11:30 в Києві - у Михайлівському Золотоверхому монастирі на Михайлівській площі. Після цього процесія рушила до Майдану Незалежності.

Звідти колона вирушила на поховання на Лук'янівське військове кладовище, на алею військових Героїв.

Вшанувати пам'ять захисника, окрім рідних і близьких, прийшло безліч людей.

"Валентин назавжди для нас є прикладом гідності, світлості, героїзму та патріотизму. На жаль, сьогодні під час війни Україна ховає кращих синів своєї батьківщини. Але маємо битися, здобути перемогу. В пам'ять про наших захисників. Валентин був гарним керівником. Вів нашого ще одного легендарного пілота "Джуса", який просував отрисмання Україною винищувачів F-16", – прокоментувала журналістам начальниця служби зв'язків з громадськістю Повітряного командування "Центр", полковник Любов Киналь.

Вона зазначила, що Валентин Коренчук був батьком трьох дітей.

"Він відлетить на небо і буде з неба нас захищати, а ми тут на землі будемо продовжувати його справу", – підкреслила військовослужбовиця.

Після церемонії в монастирі з Героєм попрощалися на Майдані Незалежності (фото: Ірина Костенко/РБК-Україна)