Один із найвищих показників. ЗМІ за 2 тижні встановили імена 1500 убитих окупантів

Російські журналісти за два тижні встановили особи ще 1555 ліквідованих в Україні окупантів. Це один з найвищих показників з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу ВВС .

Журналісти стверджують, що така динаміка втрат РФ схожа на дані, які фіксували взимку минулого року під час спроби наступу окупантів на Донбасі. За 2 тижні лютого тоді було встановлено імена 1679 убитих в Україні російських солдатів.

У виданні пояснили, що оскільки інформація про смерть окупантів часто доходить до родичів із запізненням, такі втрати пояснюються штурмами Авдіївки та більш пізніми атаками в Донецькій та Луганській областях.

За інформацією ВВС, росіяни все частіше використовують тактику приватної військової компанії "Вагнера" - атаки невеликими штурмовими групами. Внаслідок цього у ворога велика кількість втрат в особовому складі.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну вдалося встановити імена 46 678 солдатів країни-агресора, яких вбили українські захисники. Це лише ті втрати, які підтвердили за відкритими даними.

"Реальна кількість загиблих з російської сторони, за нашими спостереженнями, може бути вдвічі більшою. Такого висновку ми дійшли, систематично вивчаючи обстановку на цвинтарях у 70 населених пунктах по всій Росії", - додають у виданні.

Дані Генштабу ЗСУ

Варто зауважити, що дані Генштабу Збройних сил України про російські втрати сильно відрізняються.

За інформацією Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення втрати країни-агресора становлять 422 310 солдатів.

Також минулої доби, 7 березня, наші захисники знешкодили 880 окупантів.