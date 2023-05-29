Один із найважчих днів війни. У Зеленського назвали причину атак РФ на Київ

"Це практично реальність, у якій ми живемо щодня і щоночі. Це один із найважчих днів під час війни, і, на жаль, ми думаємо, що це може повторитися", - заявив він.

Відповідаючи на запитання, чому Москва націлилася на Київ, а не на військові об'єкти, Жовква заявив, що російські сили атакують цивільні райони, щоб "завадити Україні зробити те, що вона планує зробити на полі бою" - маючи на увазі очікуваний контрнаступ ЗСУ.

При цьому він додав, що Україна отримує допомогу зброєю "в набагато більшій кількості і якості" від міжнародної спільноти в рамках підготовки до контрнаступу. Водночас він повідомив, що Україні, як і раніше, потрібно "все більше і більше систем протиповітряної оборони".

"Нам потрібні винищувачі як частина протиповітряної оборони, тому що там, де у нас недостатньо зенітних і протиракетних систем, ми використовуємо літаки", - заявив Жовква.

Атака на Київ

Сьогодні вночі, а пізніше і вдень у Києві та частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про роботу ППО в небі над столицею. Ця атака стала 16-ю за рахунком з початку травня.

Уламки збитих цілей було знайдено в кількох районах Києва. При цьому через нічну атаку в столиці загинула одна людина і ще двоє дістали поранення.

Про те, чому Росія все частіше б'є столицею і чого вона добивається, - читайте в матеріалі РБК-Україна.