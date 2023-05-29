Один из самых тяжелых дней войны. У Зеленского назвали причину атак РФ на Киев

Сегодняшний день стал одним из самых тяжелых дней для Украины во время войны после того, как Россия нанесла очередной удар по Киеву.
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Это практически реальность, в которой мы живем каждый день и каждую ночь. Это один из самых тяжелых дней во время войны, и, к сожалению, мы думаем, что это может повториться", - заявил он.
Отвечая на вопрос, почему Москва нацелилась на Киев, а не на военные объекты, Жовква заявил, что российские силы атакуют гражданские районы, чтобы "помешать Украине сделать то, что она планирует сделать на поле боя" - имея в виду ожидаемое контрнаступление ВСУ.
При этом он добавил, что Украина получает помощь оружием "в гораздо большем количестве и качестве" от международного сообщества в рамках подготовки к контрнаступлению. В то же время он сообщил, что Украине по-прежнему нужно "все больше и больше систем противовоздушной обороны".
"Нам нужны истребители как часть противовоздушной обороны, потому что там, где у нас недостаточно зенитных и противоракетных систем, мы используем самолеты", - заявил Жовква.
Сегодня ночью, а позже и днем в Киеве и части регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о работе ПВО в небе над столицей. Эта атака стала 16-й по счету с начала мая.
Обломки сбитых целей были найдены в нескольких районах Киева. При этом из-за ночной атаки в столице погиб один человек и еще двое получили ранения.
О том, почему Россия все чаще бьет по столице и чего она добивается, - читайте в материале РБК-Украина.
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