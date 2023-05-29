Один из самых тяжелых дней войны. У Зеленского назвали причину атак РФ на Киев

"Это практически реальность, в которой мы живем каждый день и каждую ночь. Это один из самых тяжелых дней во время войны, и, к сожалению, мы думаем, что это может повториться", - заявил он.

Отвечая на вопрос, почему Москва нацелилась на Киев, а не на военные объекты, Жовква заявил, что российские силы атакуют гражданские районы, чтобы "помешать Украине сделать то, что она планирует сделать на поле боя" - имея в виду ожидаемое контрнаступление ВСУ.

При этом он добавил, что Украина получает помощь оружием "в гораздо большем количестве и качестве" от международного сообщества в рамках подготовки к контрнаступлению. В то же время он сообщил, что Украине по-прежнему нужно "все больше и больше систем противовоздушной обороны".

"Нам нужны истребители как часть противовоздушной обороны, потому что там, где у нас недостаточно зенитных и противоракетных систем, мы используем самолеты", - заявил Жовква.

Атака на Киев

Сегодня ночью, а позже и днем в Киеве и части регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о работе ПВО в небе над столицей. Эта атака стала 16-й по счету с начала мая.

Обломки сбитых целей были найдены в нескольких районах Киева. При этом из-за ночной атаки в столице погиб один человек и еще двое получили ранения.

О том, почему Россия все чаще бьет по столице и чего она добивается, - читайте в материале РБК-Украина.