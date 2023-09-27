ЗМІ розповіли, як один із найбільших у світі виробників верстатів допомагає російському ВПК

Німецька компанія DMG MORI продовжує збирати верстати для російського військово-промислового комплексу. Хоча рік тому компанія оголошувала про закриття заводу у РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " Агентство ".

Зазначається, що один із найбільших у світі виробників верстатів, німецько-японська компанія DMG MORI, яка оголосила після початку війни про відхід із Росії, продовжує допомагати російському військово-промисловому комплексу.

Видання пише, що зберегти бізнес у Росії всупереч санкціям компанії допомогли номінали, а також російський менеджер, чия сім'я публічно засуджувала війну.

Коли компанія почала працювати в Росії

Компанія відкрила верстатобудівний завод в Ульяновську 2015 року, причому на урочистій церемонії були присутні секретар Радбезу Микола Патрушев і німецький посол Рюдигер фон Фріч.

Це сталося попри те, що на той момент санкції ЄС заборонили постачати обладнання і технології для військово-промислового комплексу Росії.

Росії цей завод був важливий, оскільки вітчизняні компанії не виробляють сучасні верстати в потрібних кількостях. ЗМІ 2022 року назвали ульяновський завод німецького концерну провідним російським верстатобудівним підприємством.

Компанія заявляла про вихід із РФ у 2022 році

Практично одразу після початку повномасштабної війни, 14 березня 2022 року, компанія оголосила про відхід з Росії і зупинку роботи верстатобудівного заводу в Ульяновську.

Однак ЗМІ встановили, що майже нічого не змінилося з того моменту. У реєстрі юридичних осіб, обидві російські юрособи DMG MORI - ТОВ "ДМГ МОРІ РУС" і ТОВ "Ульяновський верстатобудівний завод" - продовжують діяльність у Росії, не змінивши власників. В обох компаній, як і раніше, є виручка, хоч вона і знизилася у 2022 році на 50%.

Що відомо про керівника компаній

Керівником обох компаній є співробітник німецької DMG MORI Андрій Соколов. Сім'я Соколова живе в Берліні та її члени, попередньо отримавши ізраїльське громадянство, змінили прізвище на Голдман.

Дружина Андрія Соколова, Наталя в інтерв'ю німецькій пресі заявляла про те, що "вони з чоловіком дотримуються опозиційних поглядів і виступають проти війни".

Як саме компанія допомагає російському ВПК

Видання з'ясувало, що DMG MORI зараз продає свої верстати не безпосередньо, а через пов'язані з нею компанії. Йдеться про ТОВ "Сервіс Про" і ТОВ "Сервіс Плюс" - сертифікованих партнерів DMG MORI.

У червні 2022 року, "Сервіс Про" уклала договір на поставку обладнання та пусконалагоджувальні роботи з компанією АТ "Фінвал Енерго" на 962 млн рублів. Клієнти АТ "Фінвал Енерго" - військово-промислові заводи, що входять до "Ростех".

"Сервіс Про" у 2022 році займалася обслуговуванням і ремонтом верстатів, які вже були встановлені на військових заводах. Це були підприємства держкорпорацій "Ростех", "Тактичне ракетне озброєння", "Алмаз-Антей".

DMG MORI

Німецький верстатобудівний холдинг, що спеціалізується на розробці та продажі верстатів із ЧПК, технологіями фрезерного, токарного, ультразвукового та лазерного оброблення.

Спеціалізується на ринок для аерокосмічної промисловості, автомобілебудування, видобутку корисних копалин і металургії, медицини, а також на сервіс і технічну підтримку впродовж усього терміну експлуатації верстата, рішення для автоматизації виробництва, а також навчання роботі з ЧПУ.

Головний офіс розташований у містах Більфельд і Нагої, а офіси продажів розташовані у 157 точках, у 79 країнах.

Як на це реагують в Україні

Тиждень тому Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло двох провідних німецьких виробників високоточних верстатів SPINNER та DMG MORI до переліку міжнародних спонсорів війни.

Як зазначається, верстати цих компаній Росія продовжує утримувати та купувати попри введені проти неї санкції. Без них вона не здатна виготовляти зброю та компоненти до неї.

Список міжнародних спонсорів війни

НАЗК повідомляло, що головною метою включення компаній у цей список є репутаційний тиск. До переліку вже внесено близько 30 міжнародних компаній.

Зокрема, нещодавно у список потрапили американські корпорації PepsiCo та Mars. Попри заяви про скорочення свого бізнесу, вони продовжують працювати на території Росії та сплачують податки.