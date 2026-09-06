Один из крупнейших НПЗ России снова в огне после атаки дронов (фото)
Ночью украинские дроны снова атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод в России – после удара там вспыхнул пожар. Взрывы также раздавались в Ростове, где работала противовоздушная оборона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал Exilenova+ .
Что известно об атаке
Ночью украинские дроны посетили Ростовскую и Рязанскую области. Местные жители жаловались на взрывы. После атаки, по данным мониторинговых каналов на территории Рязанского НПЗ, возник пожар, а в Ростове работала ПВО.
Фото: Пожар на территории Рязанского НПЗ (t.me/exilenova_plus)
Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил пожар.
"Обломки повлекли возгорание на одном из предприятий, предварительно, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", - отметил Малков.
Что известно о заводе
Рязанский НПЗ – один из крупнейших в России. Ежегодно он может перерабатывать около 17 млн тонн нефти. На заводе производят автомобильные бензины, дизельное горючее, авиационный керосин и другие нефтепродукты, в том числе для армии РФ.
Напомним, Рязанский НПЗ регулярно становится целью украинских дронов. В конце июля Силы обороны поразили это предприятие – тогда в Рязани вспыхнули НПЗ и состав маркетплейса Wildberries, а губернатор региона подтвердил пожары на промышленных территориях.