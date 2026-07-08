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Один із найбільших НПЗ Росії опинився під атакою: з'явилися перші кадри

06:44 08.07.2026 Ср
2 хв
OSINT-джерела заявили про атаку на одразу два стратегічні підприємства нафтової галузі Росії
aimg Анастасія Никончук
Фото: МНС РФ (t.me mchs_official)

Вранці 8 липня в російському Нижньокамську (Татарстан) під удар могли потрапити одразу два великі промислові об'єкти — нафтохімічний комплекс "Нижньокамськнафтохім" та нафтопереробний завод ТАНЕКО. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію низки OSINT-пабліків, зокрема Exilenova+.

Що відомо про атаку

Вранці 8 липня OSINT-канали повідомили про атаку на Нижньокамськ в Республіці Татарстан. Спочатку йшлося про поразку промислового підприємства, проте пізніше з'явилися повідомлення, що під удар також міг потрапити нафтопереробний комплекс ТАНЕКО. У мережі опубліковані фотографії та відеозаписи, зняті після вибухів.


Які об'єкти могли стати метою

За інформацією місцевих пабліків, серед ймовірних цілей атаки називають "Нижньокамськнафтохім" - найбільше нафтохімічне підприємство Росії, що входить до холдингу "СІБУР".

Однак пізніше з'явилася інформація, що йдеться про ТАНЕКО (Нижньокамський НПЗ), який вважається одним із найсучасніших нафтопереробних комплексів країни.

ТАНЕКО випускає автомобільні бензини стандарту Євро-5, дизельне паливо, авіаційний гас, зріджені вуглеводневі гази, нафтовий кокс, бітуми, базові олії та іншу нафтопродукцію.

На момент публікації російська влада та представники підприємств офіційно не підтверджували інформацію про атаку та можливі наслідки. Дані продовжують уточнюватись.

Нагадуємо, що в ніч проти 8 липня безпілотники атакували відразу кілька російських регіонів. Вибухи та пожежі були зафіксовані у Саратові та Борисоглібську, де, за даними місцевих джерел, виникли спалахи після прильотів.

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Війна в УкраїніРосійська ФедераціяНПЗ