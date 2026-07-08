Один из крупнейших НПЗ России оказался под атакой: появились первые кадры

Что известно об атаке

Утром 8 июля OSINT-каналы сообщили об атаке на Нижнекамск в Республике Татарстан. Первоначально речь шла о поражении промышленного предприятия, однако позднее появились сообщения, что под удар также мог попасть нефтеперерабатывающий комплекс ТАНЕКО. В сети опубликованы фотографии и видеозаписи, снятые после взрывов.





Какие объекты могли стать целью

По информации местных пабликов, среди вероятных целей атаки называют "Нижнекамскнефтехим" — крупнейшее нефтехимическое предприятие России, входящее в холдинг "СИБУР".

Однако позже появилась информация, что речь идет о ТАНЕКО (Нижнекамский НПЗ), который считается одним из самых современных нефтеперерабатывающих комплексов страны.

ТАНЕКО выпускает автомобильные бензины стандарта Евро-5, дизельное топливо, авиационный керосин, сжиженные углеводородные газы, нефтяной кокс, битумы, базовые масла и другую нефтепродукцию.

На момент публикации российские власти и представители предприятий официально не подтверждали информацию об атаке и возможных последствиях. Данные продолжают уточняться.