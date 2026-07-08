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Один из крупнейших НПЗ России оказался под атакой: появились первые кадры

06:44 08.07.2026 Ср
2 мин
OSINT-источники заявили об атаке на сразу два стратегических предприятия нефтяной отрасли России
aimg Анастасия Никончук
Фото: МЧС РФ (t.me mchs_official)

Утром 8 июля в российском Нижнекамске (Татарстан) под удар могли попасть сразу два крупных промышленных объекта — нефтехимический комплекс "Нижнекамскнефтехим" и нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ряда OSINT-пабликов, в том числе Exilenova+.

Что известно об атаке

Утром 8 июля OSINT-каналы сообщили об атаке на Нижнекамск в Республике Татарстан. Первоначально речь шла о поражении промышленного предприятия, однако позднее появились сообщения, что под удар также мог попасть нефтеперерабатывающий комплекс ТАНЕКО. В сети опубликованы фотографии и видеозаписи, снятые после взрывов.


Какие объекты могли стать целью

По информации местных пабликов, среди вероятных целей атаки называют "Нижнекамскнефтехим" — крупнейшее нефтехимическое предприятие России, входящее в холдинг "СИБУР".

Однако позже появилась информация, что речь идет о ТАНЕКО (Нижнекамский НПЗ), который считается одним из самых современных нефтеперерабатывающих комплексов страны.

ТАНЕКО выпускает автомобильные бензины стандарта Евро-5, дизельное топливо, авиационный керосин, сжиженные углеводородные газы, нефтяной кокс, битумы, базовые масла и другую нефтепродукцию.

На момент публикации российские власти и представители предприятий официально не подтверждали информацию об атаке и возможных последствиях. Данные продолжают уточняться.

Напоминаем, что в ночь на 8 июля беспилотники атаковали сразу несколько российских регионов. Взрывы и пожары были зафиксированы в Саратове и Борисоглебске, где, по данным местных источников, возникли возгорания после прилетов.

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