Один із ключових викликів: уряд України утворив штаб підготовки до опалювального сезону

"Щоб гарантувати людям взимку світло і тепло, утворюємо штаб з підготовки до опалювального сезону. Його очолить віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба", - сказав Шмигаль.

За його словами, штаб координуватиме дії центральних та місцевих органів виконавчої влади, сприятиме створенню обласних та міських штабів, буде оперативно розв’язувати проблемні питання, здійснюватиме моніторинг підготовки об’єктів ЖКГ до зими.

Шмигаль повідомив, що обсяги газу, закачаного в травні до газосховищ, на 40% перевищили обсяги за аналогічний період минулого року.

Вже введено в експлуатацію 130 МВт потужності когенераційних установок та 250 МВт теплової потужності блочно-модульних котелень. Загалом у 2025 році плануємо підключити понад 900 МВт таких потужностей, розповів прем'єр.

"Також маємо понад 1,1 млрд євро внесків у Фонді підтримки енергетики України. Це ресурс для закупівель енергетичного обладнання на відновлення та модернізацію енергетичної інфраструктури", - сказав Шмигаль.

Дефіцит електроенергії

У квітні НБУ покращив очікування щодо дефіциту електроенергії у 2025 році.

"Швидкі ремонти маневрової генерації й енергетичної інфраструктури, розбудова розподіленої генерації електроенергії та потужностей відновлювальних джерел електроенергії на тлі збереження стійкого імпорту е/е дають змогу поліпшити оцінку дефіциту е/е на прогнозному горизонті", - йдеться у звіті.

Так, у 2025 році дефіцит е/е з урахуванням імпорту оцінюється на рівні 3% (4% в Інфляційному звіті за січень 2025 року), у 2026 році - 1% (2%) та майже зникне у 2027 році (1%).

Щорічний імпорт е/е становитиме близько 0,5 млрд доларів у 2025–2027 роках, зазначили в НБУ.

Зиму 2024-2025 років Україна пройшла майже без відключень світла для населення.