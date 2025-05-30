Один из ключевых вызовов: Кабмин Украины создал штаб подготовки к отопительному сезону

"Чтобы гарантировать людям зимой свет и тепло, образуем штаб по подготовке к отопительному сезону. Его возглавит вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба", - сказал Шмыгаль.

По его словам, штаб будет координировать действия центральных и местных органов исполнительной власти, способствовать созданию областных и городских штабов, будет оперативно решать проблемные вопросы, осуществлять мониторинг подготовки объектов ЖКХ к зиме.

Шмыгаль сообщил, что объемы газа, закачанного в мае в газохранилища, на 40% превысили объемы за аналогичный период прошлого года.

Уже введено в эксплуатацию 130 МВт мощности когенерационных установок и 250 МВт тепловой мощности блочно-модульных котельных. Всего в 2025 году планируем подключить более 900 МВт таких мощностей, рассказал премьер.

"Также имеем более 1,1 млрд евро взносов в Фонде поддержки энергетики Украины. Это ресурс для закупок энергетического оборудования на восстановление и модернизацию энергетической инфраструктуры", - сказал Шмыгаль.

Дефицит электроэнергии

В апреле НБУ улучшил ожидания относительно дефицита электроэнергии в 2025 году.

"Быстрые ремонты маневровой генерации и энергетической инфраструктуры, развитие распределенной генерации электроэнергии и мощностей возобновляемых источников электроэнергии на фоне сохранения устойчивого импорта э/э позволяют улучшить оценку дефицита э/э на прогнозном горизонте", - говорится в отчете.

Так, в 2025 году дефицит э/э с учетом импорта оценивается на уровне 3% (4% в Инфляционном отчете за январь 2025 года), в 2026 году - 1% (2%) и почти исчезнет в 2027 году (1%).

Ежегодный импорт э/э составит около 0,5 млрд долларов в 2025-2027 годах, отметили в НБУ.

Зиму 2024-2025 годов Украина прошла почти без отключений света для населения.