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Один із ключових радників Байдена йде у відставку: хто замінить

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Головний радник президента США Джо Байдена з Латинської Америки йде у відставку, і цей крок може ускладнити зусилля США щодо проведення демократичних реформ у Венесуелі в обмін на пом'якшення санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Хуан Гонсалес, спеціальний помічник Байдена та старший директор Ради національної безпеки по Західній півкулі, має піти у відставку в середині березня. Його замінить Деніел Еріксон, нинішній заступник помічника міністра оборони із Західної півкулі. І Гонсалес, і Еріксон консультували Байдена, коли він був віце-президентом.

Гонсалес відіграв ключову роль у спробах переконати президента Венесуели Ніколаса Мадуро провести вільні та справедливі вибори. Після них США зняли деякі економічні санкції, але ця спроба зазнала невдачі минулого місяця, коли Верховний суд країни залишив у силі заборону на участь у виборах кандидата в президенти від опозиції Марії Корини Мачадо.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 14 лютого, стало відомо, що головний речник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джон Кірбі йде на підвищення. Він стане помічником президента та радником Білого дому з питань національної безпеки.

У рамках нової структури він найме невеликий штат співробітників, які допомагатимуть йому синхронізувати повідомлення адміністрації з питань національної безпеки на додаток до щоденної роботи з пресою.

Також раніше стало відомо, що радник голови Міністерства фінансів США Елізабет Розенберг, яка займалася питаннями санкцій та політики боротьби з фінансовими злочинами, йде у відставку.

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