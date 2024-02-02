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Ключовий радник глави Мінфіну США щодо санкцій проти РФ іде у відставку, - Bloomberg

П'ятниця 02 лютого 2024 11:26
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Ключовий радник глави Мінфіну США щодо санкцій проти РФ іде у відставку, - Bloomberg Фото: радник голови Міністерства фінансів США Елізабет Розенберг (flickr.com/armscontrolassociation)
Автор: Валерія Поліщук

Радник глави Міністерства фінансів США Елізабет Розенберг, яка займалася питаннями санкцій і політики боротьби з фінансовими злочинами, йде у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Розенберг, яка повернулася в Мінфін США на початку президентства Джо Байдена після попередньої роботи в міністерстві, була частиною основної групи чиновників, які розробляли економічні заходи у відповідь на вторгнення Росії в Україну, включно із заморожуванням активів суверенних банків та обмеженням цін на російську нафту.

Розенберг побувала у 25 країнах, допомагаючи заручитися підтримкою обмеження цін і переконати союзників у необхідності суворішого дотримання санкцій та експортного контролю щодо товарів, які постачаються в Росію.

США та їхні союзники запровадили сотні санкцій та інших фінансових і економічних санкцій проти Росії, які завдали шкоди економічному зростанню, доходам від продажу нафти і торгівлі.

Розенберг була затверджена Сенатом США в грудні 2021 року на посаду помічника секретаря з фінансування тероризму та фінансових злочинів.

Санкції США проти Росії

США ввели санкції проти Росії у низці сфер у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ до України. Зокрема, санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро приблизно до 4-5% з приблизно 40-45%.

Також у жовтні США запровадили санкції, причиною яких стали порушення цінової стелі під час продажу російської нафти.

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