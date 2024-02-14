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Один из ключевых советников Байдена уходит в отставку: кто заменит

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Главный советник президента США Джо Байдена по Латинской Америке уходит в отставку, и этот шаг может осложнить усилия США по проведению демократических реформ в Венесуэле в обмен на смягчение санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Хуан Гонсалес, специальный помощник Байдена и старший директор Совета национальной безопасности по Западному полушарию, должен уйти в отставку в середине марта. Его заменит Дэниел Эриксон, нынешний заместитель помощника министра обороны по Западному полушарию. И Гонсалес, и Эриксон консультировали Байдена, когда он был вице-президентом.

Гонсалес сыграл ключевую роль в попытках убедить президента Венесуэлы Николаса Мадуро провести свободные и справедливые выборы. После них США сняли некоторые экономические санкции, но эта попытка потерпела неудачу в прошлом месяце, когда Верховный суд страны оставил в силе запрет на участие в выборах кандидата в президенты от оппозиции Марии Корины Мачадо.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 14 февраля, стало известно, что главный спикер президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джон Кирби идет на повышение. Он станет помощником президента и советником Белого дома по вопросам национальной безопасности.

В рамках новой структуры он наймет небольшой штат сотрудников, которые будут помогать ему синхронизировать сообщения администрации по вопросам национальной безопасности в дополнение к ежедневной работе с прессой.

Также ранее стало известно, что советник главы Министерства финансов США Элизабет Розенберг, которая занималась вопросами санкций и политики борьбы с финансовыми преступлениями, уходит в отставку.

 

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденВенесуэла