Один із головних аграрних регіонів РФ запровадив режим НС: у чому причина

Губернатор Ростовської області Росії Юрій Слюсар запровадив режим надзвичайної ситуації регіонального характеру через проблеми з експортом зерна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Ростовська область забезпечує майже 10% російського врожаю зерна. За даними видання, із середини липня через атаки безпілотників припинили роботу порти Азовського моря, через які щомісяця експортували до 1,5 млн тонн зерна.
У серпні також зупинилися найбільші зернові термінали Чорного моря, які потрапили під удари дронів.
Президент російського зернового союзу Аркадій злочевський заявив, що ситуація для аграріїв "виглядає дуже погано", а відвантаження в Азовському басейні повністю припинилися.
За оцінками аналітичного центру "СовЭкон", унаслідок проблем із портами виявилися паралізованими понад 80% потужностей для вивезення російського зерна.
У серпні експорт пшениці з Росії скоротився до 1,9 млн тонн - найнижчого показника за 16 років. Порівняно із серпнем 2025 року обсяги впали у 2,3 раза, а відносно середнього показника за останні п'ять років - у 2,6 раза.
Російський Мінсільгосп готується до державних закупівель зерна та шукає альтернативні маршрути експорту, зокрема через порти Північного Льодовитого океану. Однак представники галузі вважають, що повноцінної заміни чорноморським маршрутам наразі немає.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що війна Росії проти України увійшла в нову фазу ескалації з небезпечними побічними ефектами далеко за межами Європи. Один із найактуальніших ризиків - глобальна криза поставок зерна.
Україна вразила всі три зернові термінали в порту Новоросійська, через які відвантажується понад 40 відсотків російського експорту зерна. Влада призупинила експорт до завершення ремонту, йдеться в матеріалі.
Росія своєю чергою посилила ракетні обстріли українських портів на Чорному морі й навіть потопила кілька суден, що прямували до найбільшого порту в Одесі. У результаті сільськогосподарський експорт обох країн ризикує бути значно скороченим або навіть повністю зупиненим.
З огляду на важливість і Росії, і України для світових продовольчих ринків, це викликає глибоке занепокоєння.