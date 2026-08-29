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Один из главных аграрных регионов РФ ввел режим ЧС: в чем причина

09:36 29.08.2026 Сб
2 мин
Экспорт пшеницы упал до минимума за 16 лет
aimg Татьяна Степанова
Фото: в Ростовской области РФ ввели режим ЧС из-за проблем с экспортом зерна (Getty Images)

Губернатор Ростовской области России Юрий Слюсарь ввел режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за проблем с экспортом зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Ростовская область обеспечивает около 10% российского урожая зерна. По данным издания, с середины июля из-за атак беспилотников прекратили работу порты Азовского моря, через которые ежемесячно экспортировали до 1,5 млн тонн зерна.

В августе также остановились крупнейшие зерновые терминалы Черного моря, попавшие под удары дронов.

Президент российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что ситуация для аграриев "выглядит очень плохо", а отгрузки в Азовском бассейне полностью прекратились.

По оценкам аналитического центра "СовЭкон", в результате проблем с портами оказались парализованы более 80% мощностей для вывоза российского зерна.

В августе экспорт пшеницы из России сократился до 1,9 млн тонн - самого низкого показателя за 16 лет. По сравнению с августом 2025 года объемы упали в 2,3 раза, а по отношению к среднему показателю за последние пять лет - в 2,6 раза.

Российский Минсельхоз готовится к государственным закупкам зерна и ищет альтернативные маршруты экспорта, в частности через порты Северного Ледовитого океана. Однако представители отрасли считают, что полноценной замены черноморским маршрутам пока нет.

Удары по зерновому экспорту Украины и РФ угрожают миру продовольственным кризисом

Напомним, ранее мы сообщали, что война России против Украины вошла в новую фазу эскалации с опасными побочными эффектами далеко за пределами Европы. Один из самых актуальных рисков - глобальный кризис поставок зерна.

Украина поразила все три зерновых терминала в порту Новороссийска, через которые отгружается более 40 процентов российского экспорта зерна. Власти приостановили экспорт до завершения ремонта, говорится в материале.

Россия в свою очередь усилила ракетные обстрелы украинских портов на Черном море и даже потопила несколько судов, направлявшихся в крупнейший порт в Одессе. В результате сельскохозяйственный экспорт обеих стран рискует быть значительно сокращенным или даже полностью остановленным.

Учитывая важность и России, и Украины для мировых продовольственных рынков, это вызывает глубокую обеспокоенность.

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