Один из главных аграрных регионов РФ ввел режим ЧС: в чем причина

Ростовская область обеспечивает около 10% российского урожая зерна. По данным издания, с середины июля из-за атак беспилотников прекратили работу порты Азовского моря, через которые ежемесячно экспортировали до 1,5 млн тонн зерна.

В августе также остановились крупнейшие зерновые терминалы Черного моря, попавшие под удары дронов.

Президент российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что ситуация для аграриев "выглядит очень плохо", а отгрузки в Азовском бассейне полностью прекратились.

По оценкам аналитического центра "СовЭкон", в результате проблем с портами оказались парализованы более 80% мощностей для вывоза российского зерна.

В августе экспорт пшеницы из России сократился до 1,9 млн тонн - самого низкого показателя за 16 лет. По сравнению с августом 2025 года объемы упали в 2,3 раза, а по отношению к среднему показателю за последние пять лет - в 2,6 раза.

Российский Минсельхоз готовится к государственным закупкам зерна и ищет альтернативные маршруты экспорта, в частности через порты Северного Ледовитого океана. Однако представители отрасли считают, что полноценной замены черноморским маршрутам пока нет.