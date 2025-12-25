ua en ru
Чт, 25 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Один із дорогоцінних металів різко подорожчав, випередивши золото та срібло

Четвер 25 грудня 2025 10:25
UA EN RU
Один із дорогоцінних металів різко подорожчав, випередивши золото та срібло Фото: платина різко подорожчала (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Платина, що в основному використовуються в автомобільних каталізаторах для зменшення викидів, зросла в ціні на 145% з початку року через обмежену пропозицію з видобутку та зміну інвестиційного попиту на золото.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними аналітиків, платина досягла піку в 2377,50 доларів. Паладій, який технологічно часто використовується разом з платиною, знизився більш ніж на 9% до 1683,58 доларів за унцію.

Своєю чергою, ціни на золото дещо знизилися в середу, зробивши перепочинок після того, як на початку сесії вони подолали ключову позначку в 4500 доларів за унцію.

Спотове золото знизилося на 0,2% до 4479,38 доларів за унцію, після досягнення рекордного максимуму в 4525,18 доларів раніше протягом сесії. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в лютому знизилися на 0,1% до 4502,8 доларів.

На думку аналітиків, на ринку золота спостерігається деяка консолідація графіків та незначна фіксація прибутку після рекордних максимумів. Зазначається, що золото, як правило, добре почувається в середовищі низьких процентних ставок і процвітає в періоди невизначеності.

Срібло досягло історичного максимуму в 72,70 долара і востаннє зросло на 0,7% до 71,94 долара за унцію. Ціни на срібло зросли на 149% з початку року завдяки сильним фундаментальним показникам.

Очікується, що наступна ціль зростання для ринку золота – 4600 доларів за унцію, а для срібла – 75 доларів за унцію до кінця року.

Ріст цін на метали

Нагадаємо, що вчора, 24 грудня, ціни на золото досягли історичного максимуму, перевищивши позначку у 4500 доларів за унцію. Паралельно срібло також оновило свій рекорд - 69,98 долара за унцію.

Однією з причин стало занепокоєння через геополітичну напруженість між США та Венесуелою. 16 грудня президент США Дональд Трамп розпорядився запровадити морську блокаду підсанкційних нафтових танкерів, які прямують до Венесуели або виходять з її портів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Металлургпром
Новини
Генштаб оновив втрати РФ за добу: майже 900 окупантів та понад півтисячі дронів
Генштаб оновив втрати РФ за добу: майже 900 окупантів та понад півтисячі дронів
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну