Один из городов Черниговской области два дня будет слышать звуки стрельбы: что произошло

"Вниманию жителей Ични! 11 и 12 мая в пригородной зоне будут проводиться учения по стрельбе. Сохраняйте спокойствие", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Полтаве запланированы учебные стрельбы с 10 по 13 мая. В связи с чем местные жители могут слышать звуки выстрелов или взрывов.

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