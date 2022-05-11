Одне з міст Чернігівської області два дні чутиме звуки стрільби: що сталося

"До уваги жителів Ічні! 11 та 12 травня у приміській зоні будуть проводитися навчання зі стрільби. Зберігайте спокій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Полтаві заплановані навчальні стрільби з 10 по 13 травня. У зв'язку з чим місцеві жителі можуть чути звуки пострілів чи вибухів.

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