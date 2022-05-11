Одне з міст Чернігівської області два дні чутиме звуки стрільби: що сталося

В Ічні Чернігівської області жителі можуть чути звуки пострілів 11 і 12 травня. Мешканців попереджають про навчальні стрільби та закликають зберігати спокій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Ічнянської міської ради.

"До уваги жителів Ічні! 11 та 12 травня у приміській зоні будуть проводитися навчання зі стрільби. Зберігайте спокій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Полтаві заплановані навчальні стрільби з 10 по 13 травня. У зв'язку з чим місцеві жителі можуть чути звуки пострілів чи вибухів.

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