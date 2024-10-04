Один енергоблок АЕС залишається в ремонті: названо терміни повернення його в мережу

Станом на сьогодні лише один атомний енергоблок перебуває у ремонті. І він - плановий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна в ефірі телемарафону.
"Основним питанням було перевантажити усі енергоблоки (мається на увазі перевантаження палива - ред.), щоб ми ними працювали. Це 9 енергоблоків, що знаходяться на підконтрольній території України. Залишився один енергоблок (у ремонті - ред.), який буде підключений у середині жовтня", - сказав Котін.
Нагадаємо, раніше ми писали, що ДТЕК за власні кошти готує ТЕС, які зазнали суттєвих пошкоджень після обстрілів, до проходження опалювального сезону.
Крім того, ми писали, що перша область в Україні визначила дату старту опалювального сезону.
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