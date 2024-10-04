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Один енергоблок АЕС залишається в ремонті: названо терміни повернення його в мережу

Фото: один енергоблок АЕС досі залишається в ремонті (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Станом на сьогодні лише один атомний енергоблок перебуває у ремонті. І він - плановий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна в ефірі телемарафону.

"Основним питанням було перевантажити усі енергоблоки (мається на увазі перевантаження палива - ред.), щоб ми ними працювали. Це 9 енергоблоків, що знаходяться на підконтрольній території України. Залишився один енергоблок (у ремонті - ред.), який буде підключений у середині жовтня", - сказав Котін.

Підготовка до опалювального сезону

Нагадаємо, раніше ми писали, що ДТЕК за власні кошти готує ТЕС, які зазнали суттєвих пошкоджень після обстрілів, до проходження опалювального сезону.

Крім того, ми писали, що перша область в Україні визначила дату старту опалювального сезону.

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