Один енергоблок АЕС залишається в ремонті: названо терміни повернення його в мережу

Підготовка до опалювального сезону

Нагадаємо, раніше ми писали, що ДТЕК за власні кошти готує ТЕС, які зазнали суттєвих пошкоджень після обстрілів, до проходження опалювального сезону.

Крім того, ми писали, що перша область в Україні визначила дату старту опалювального сезону.

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