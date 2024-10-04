Один энергоблок АЭС остается в ремонте: названы сроки возвращения его в сеть

Подготовка к отопительному сезону

Напомним, ранее мы писали, что ДТЭК за собственные средства готовит ТЭС, которые получили существенные повреждения после обстрелов, к прохождению отопительного сезона.

Кроме того, мы писали, что первая область в Украине определила дату старта отопительного сезона.

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