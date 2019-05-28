САП направила представление на нардепа Дубневича

Фото: Ярослав Дубневич (из открытых источников)

Представление на Дубневича генпрокурор получил еще на прошлой неделе

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в очередной раз направила генеральному прокурору Юрию Луценко представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Ярослава Дубневича в уголовном производстве о завладении более 93 млн гривен филиала ПАО "Укрзализныця". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и Дело".

Представление на Дубневича генпрокурор получил еще на прошлой неделе, однако ответа пока нет.

По мнению следствия, Дубневич предположительно является организатором схемы присвоения 93,2 млн гривен филиала "Центр обеспечения производства" ПАО УЗ при поставке товаров по завышенным ценам в 2015-2017 годах.

По данным детективов, будучи председателем комитета Верховной рады по вопросам транспорта, он якобы организовал и создал условия для закупки элементов пути за счет средств предприятия УЗ в нарушение законной процедуры, по завышенным ценам. Вместо переговорной процедуры закупки нардеп организовал проведение процедур открытых торгов с привлечением подконтрольных предприятий - ООО "Арго" и ООО "Корпорация КРТ", что повлекло нанесение ущерба на сумму 93,28 млн гривен.

Напомним, ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявляла, что представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Ярослава Дубневича нуждается в доработке