Один блок ЗАЕС відключений внаслідок пошкоджень ліній електропередач

Через ворожий обстріл Запорізької АЕС пошкоджені лінії електропередач. Четвертий енергоблок станції відключений від енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОДА Олександра Старуха у Facebook.

За його даними, вчора ввечері ворожий обстріл був здійснений по магістралі, що транспортує водень на ЗАЕС. Виникла пожежа. Інформації щодо постраждалих немає.

"Також внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключений від енергосистеми та переведений до резерву", - додав він.