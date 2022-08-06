Один блок ЗАЕС відключений внаслідок пошкоджень ліній електропередач
Через ворожий обстріл Запорізької АЕС пошкоджені лінії електропередач. Четвертий енергоблок станції відключений від енергосистеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОДА Олександра Старуха у Facebook.
За його даними, вчора ввечері ворожий обстріл був здійснений по магістралі, що транспортує водень на ЗАЕС. Виникла пожежа. Інформації щодо постраждалих немає.
"Також внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключений від енергосистеми та переведений до резерву", - додав він.
Нагадаємо, 5 серпня російська армія двічі обстрілювала Запорізьку АЕС. Внаслідок другого обстрілу станція зазнала серйозних пошкоджень і з'явилась загроза розпилення радіоактивних речовин.
Президент України Володимир Зеленський назвав обстріл ЗАЕС актом терору та закликав до санкцій проти "Росатома".
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