ua ru
Сб, 06 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Один блок ЗАЕС відключений внаслідок пошкоджень ліній електропередач

Новость на русском →
Україна, Субота 06 серпня 2022 10:10
Один блок ЗАЕС відключений внаслідок пошкоджень ліній електропередач Фото: на Запорізький АЕС відключений енергоблок через обстріли (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Через ворожий обстріл Запорізької АЕС пошкоджені лінії електропередач. Четвертий енергоблок станції відключений від енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОДА Олександра Старуха у Facebook.

За його даними, вчора ввечері ворожий обстріл був здійснений по магістралі, що транспортує водень на ЗАЕС. Виникла пожежа. Інформації щодо постраждалих немає.

"Також внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключений від енергосистеми та переведений до резерву", - додав він.

Нагадаємо, 5 серпня російська армія двічі обстрілювала Запорізьку АЕС. Внаслідок другого обстрілу станція зазнала серйозних пошкоджень і з'явилась загроза розпилення радіоактивних речовин.

Президент України Володимир Зеленський назвав обстріл ЗАЕС актом терору та закликав до санкцій проти "Росатома".

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭС
NEWS
Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз