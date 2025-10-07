На Одесу та область насувається небезпечна негода: коли й до чого готуватись

Синоптики попереджають мешканців і гостей Одеської області про небезпечні та стихійні метеорологічні явища найближчими днями.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Згідно з інформацією синоптиків, впродовж кількох найближчих днів - середи (8 жовтня) й четверга (9 жовтня) в Одеській області очікуються:
"I рівень небезпечності, жовтий", - повідомили в УкрГМЦ.
Тим часом на півдні Одеської області очікуються сильні дощі:
"II рівень небезпечності, помаранчевий", - наголосили в Укргідрометцентрі.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
Синоптики пояснили, що 8 жовтня по-справжньому осінню щедру на дощі погоду в Україні зумовлюватимуть атмосферні фронти активного південного циклону з центром над Чорним морем.
"Тиск падатиме, вологість залишатиметься високою. Помірно тепло як для цієї пори (і вночі, і вдень у більшості областей). Найтепліше - на сході та південному сході, найхолодніше - вночі у західних областях. Хмарно", - розповіли в УкрГМЦ.
В Одеській області в цілому прогнозують - значні, по південних районах - сильні дощі з грозами.
Температура повітря в Одесі та області коливатиметься:
Тим часом в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, що внаслідок затоплення або повені до помешкань людей, сільськогосподарських угідь і джерел водопостачання можуть потрапляти збудники інфекційних хвороб, а також небезпечні для здоров'я й життя хімічні речовини.
Крім того, українцям порадили, як уникнути небезпеки після потопу.
