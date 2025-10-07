На Одесу та область насувається небезпечна негода: коли й до чого готуватись

Нагадаємо, раніше ми розповідали про нещодавні повінь і підтоплення в Одесі, смерч у небі над морем і причини негоди в Одеській області.

Тим часом в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, що внаслідок затоплення або повені до помешкань людей, сільськогосподарських угідь і джерел водопостачання можуть потрапляти збудники інфекційних хвороб, а також небезпечні для здоров'я й життя хімічні речовини.

Крім того, українцям порадили, як уникнути небезпеки після потопу.

