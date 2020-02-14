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В Одесу прибыл контейнеровоз из Китая, команда которого болела

Новости » Происшествия     14.02.2020 - 09:35
В Одесу прибыл контейнеровоз из Китая, команда которого болела
Иллюстративное фото (marinetraffic com by Pinko Palinko)

У команды была обычная ОРВИ и заболевшие уже выздоровели

В Одессу прибыл контейнеровоз CMA CGM Ural (флаг Мальта), экипаж которого болел. Об этом сообщает издание "Думская".

Сообщается, медики, которые проверили состояние моряков, заявили, что у них была обычная ОРВИ и заболевшие уже выздоровели. Однако в связи с угрозой распространения коронавируса в каждом порту команду все равно проверяли.

По данным издания, в экипаже Ural есть один украинец.

Перед самым заходом контейнеровоза в порт Минздрав Украины заявил, что у членов экипажа нет подозрения на СОVID-19.

Ранее сообщалось, что в Одессу прибудет контейнеровоз, который побывал в китайских портах, у шестерых членов команды была высокая температура.

Напомним, карантин на круизном лайнере Diamond Princess планируется завершить 19 февраля.

РБК-Украина писало, что в Китае разработали эффективный способ лечения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCov.

Ранее сообщалось, что чаще всего инфицирование коронавирусом происходит воздушно-капельным путем.

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Новости Украины ОдессавирускорабльКитай
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