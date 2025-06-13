Масштабна аварія в Одесі: частина міста другий день без води
В Одесі вже другий день немає води у кількох районах через прорив на магістральному водогоні. Комунальники працюють без перерв, але ситуація досі критична.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Інфоксводоканал".
Вранці 12 червня в Одесі сталася серйозна аварія на магістральному водогоні діаметром 1200 мм. Через це мешканці Київського, Приморського, частини Хаджибейського району, а також селищ Лиманка, Червоний хутір і низки житлових масивів залишилися повністю без води.
Пошкодження трапилось у важкодоступному полі - там утворилось болото, а розмита ділянка стала практично недоступною для техніки. Щоб дістатися до труби, будували під’їзди та майданчик зі 150 тонн піску та бетонних плит.
Місце аварії на магістральному водогоні в Одесі (фото: "Інфоксводоканал")
Ситуація зранку 13 червня
За повідомленням "Інфоксводоканалу", в ніч на 13 червня роботи тривали безперервно. Вже вдалося:
- створити основу для важкої техніки (екскаватори вагою понад 18 тонн),
- розкопати котлован і дістатися місця прориву,
- відкачати воду з ями.
Відновлювальні роботи тривають, їх планують завершити близько 22:00 п’ятниці, 13 червня, якщо не завадять нові ускладнення.
Аваріїю на магістральному водогоні в Одесі намагалися ліквідувати всю ніч (фото: "Інфоксводоканал")
Хто залишився без води
Без водопостачання залишаються:
- Приморський, Київський, частина Хаджибейського району Одеси (ж/м "Черемушки"),
- с. Лиманка, с. Червоний хутір,
- ж/м "Райдужний", "Совіньон 1-5", "Чорноморка", ЖКП "Таїрово".
Раніше РБК-Україна розповідало, що працівники нацпарку "Тузлівські лимани" в Одеській області виявили сліди забруднення мазутом на узбережжі Чорного моря, загиблу рибу й дельфіна. Забруднення, ймовірно, є наслідком аварії російських танкерів у Керченській протоці у грудні 2024 року. Екологи занепокоєні впливом токсичних речовин на морську екосистему та не виключають, що це може бути екоцидом.
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