Масштабна аварія в Одесі: частина міста другий день без води

В Одесі вже другий день немає води у кількох районах через прорив на магістральному водогоні. Комунальники працюють без перерв, але ситуація досі критична.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Інфоксводоканал" .

Вранці 12 червня в Одесі сталася серйозна аварія на магістральному водогоні діаметром 1200 мм. Через це мешканці Київського, Приморського, частини Хаджибейського району, а також селищ Лиманка, Червоний хутір і низки житлових масивів залишилися повністю без води.

Пошкодження трапилось у важкодоступному полі - там утворилось болото, а розмита ділянка стала практично недоступною для техніки. Щоб дістатися до труби, будували під’їзди та майданчик зі 150 тонн піску та бетонних плит.



Місце аварії на магістральному водогоні в Одесі (фото: "Інфоксводоканал")

Ситуація зранку 13 червня

За повідомленням "Інфоксводоканалу", в ніч на 13 червня роботи тривали безперервно. Вже вдалося:

створити основу для важкої техніки (екскаватори вагою понад 18 тонн),

розкопати котлован і дістатися місця прориву,

відкачати воду з ями.

Відновлювальні роботи тривають, їх планують завершити близько 22:00 п’ятниці, 13 червня, якщо не завадять нові ускладнення.

Аваріїю на магістральному водогоні в Одесі намагалися ліквідувати всю ніч (фото: "Інфоксводоканал")

Хто залишився без води

Без водопостачання залишаються: