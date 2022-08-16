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Одессу затопило из-за сильного ливня: фото и видео последствий

Фото: Одессу затопило из-за сильного ливня: фото и видео последствий (omr.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В Одессе 16 августа прошел сильный ливень, в результате которого были затоплены целые улицы и подтоплены дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

В городе продолжаются работы по ликвидации последствий ливня, из-за которого затопило низинные участки Одессы.

Жители дома №7 по улице Одария жалуются, что их постоянно затапливает, как начинается дождь. Они должны регулярно поднимать мебель и технику на стулья.

Остается затопленной улица церковная, на которой несколько машин не могут "вырваться из водяного плена". Также заблокированной остается улица Черноморского Казачества.

Напомним, что на всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение.

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Одесса