Одесу затопило через сильну зливу: фото та відео наслідків

В місті тривають роботи по ліквідації наслідків зливи, через яку затопило низинні ділянки Одеси.

Мешканці будинку №7 по вулиці Одарія скаржаться, що їх постійно затоплює, як починається дощ. Вони повинні регулярно підіймати меблі та техніку на стільці.

Залишається затопленою вулиця Церковна, на якій декілька машин не можуть "вирватися з водяного полону". Також заблокованою залишається вулиця Чорноморського Козацтва.