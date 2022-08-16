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Одесу затопило через сильну зливу: фото та відео наслідків

Фото: Одесу затопило через сильну зливу: фото та відео наслідків (omr.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

В Одесі 16 серпня пройшла сильна злива, внаслідок якої були затоплені цілі вулиці та підтоплені будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

В місті тривають роботи по ліквідації наслідків зливи, через яку затопило низинні ділянки Одеси.

Мешканці будинку №7 по вулиці Одарія скаржаться, що їх постійно затоплює, як починається дощ. Вони повинні регулярно підіймати меблі та техніку на стільці.

Залишається затопленою вулиця Церковна, на якій декілька машин не можуть "вирватися з водяного полону". Також заблокованою залишається вулиця Чорноморського Козацтва.

Нагадаємо, що на всій території Україні оголошено штормове попередження.

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Одеса