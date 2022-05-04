ru ua
Ср, 04 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Одессу временно переведут два учебных заведения Херсона

Новина українською →
Херсон , Среда 04 мая 2022 15:57
В Одессу временно переведут два учебных заведения Херсона Херсонская государственная морская академия (wikipedia)
Автор: Татьяна Самарук

Два учебных заведения Херсона временно переведут в Одессу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонский городской совет.

В частности, Херсонская государственная морская академия и морской профессиональный колледж будут функционировать на базе Одесского аграрного университета. Такой приказ издало Министерство образования.

По данным мэрии Херсона, обучение будет проходить дистанционно, а документы студенты получат в соответствии с действующим законодательством. Приказ будет действовать до завершения военного положения.

Ранее мы сообщали, что российские войска хотели воплотить в Херсоне две сумасшедшие идеи.

Также мы писали, что под Херсоном от пыток оккупантов умер ветеран АТО.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Херсон
NEWS
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны