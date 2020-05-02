В Одессу после ремонта вернулся буксир "Яны Капу"

Украинский рейдовый буксир "Яны Капу" после возвращения из российского плена и длительного ремонта на военно-морской базе города Очаков вернулся в Одессу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Сообщается, что экипаж буксира провел серьезную работу по его восстановлению, чтобы перебазировать на военно-морскую базу "Юг" для продолжения ремонтных работ.

Буксир прибыл в Одессу своим ходом и пришвартовался самостоятельно. Руководил переходом рейдового катера его первый командир Юрий Будзило.

По его словам, работы было много - восстановили те поврежденные места, где были тараны, когда их пытались остановить корабли ФСБ Российской Федерации.

Российский корабль "Дон" дважды таранил украинский рейдовый буксир "Яны Капу", в результате чего были повреждены главный двигатель, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот.

"Было отремонтировано управление главными двигателями, медь вырезали, мы ее заменили. Затем собирали вместе частично разобранные двигатели - делали все для того, чтобы буксир вышел в море и выполнял поставленные задачи", - рассказал Будзило.

Напомним, 9 апреля в Николаеве спустили на воду после ремонта освобожденный из российского плена малый бронированный артиллерийский катер "Никополь". Также был спущен на воду МБАК "Вышгород", на нем завершили ремонтные работы.

Кроме того, буксир "Яны Капу" был захвачен Россией в районе Керченского пролива во время похода из Одессы в Мариуполь в ноябре 2018 года. Через год, в ноябре 2019 года, Россия вернула Украине буксир вместе с другим бронированным катером "Бердянск" и артиллерийским катером "Никополь".