В Одессу прибыли корабли стран НАТО

В ВМС обнародовали фото кораблей, которые прибыли в порт Одессы

В Одессу прибыли с визитом корабли стран НАТО, а именно участниц программы "Партнерство ради мира". Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) в Facebook.

Пресс-служба ВМС ВСУ обнародовала фото кораблей, которые прибыли в порт Одессы.

Фото: минный тральщик “ANAMUR” ВМС Турции

Фото: вспомогательное судно “RHEIN” ВМС ФРГ

"В порт Одессы с визитом заходят корабли Постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) и Постоянной противоминной военно-морской группы НАТО 2 (SNMCMG2)", - говорится в сообщении.

В ВМС также обнародовали фото фрегата ВМС Нидерландов "De Ruyter", румынский фрегат Regele Ferdinand, турецкий фрегат Fatih, немецкое вспомогательное судно Rhein.