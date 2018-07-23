В Одессу прибыли корабли стран НАТО

Новости Общество 23.07.2018 - 13:20
Фото: минный тральщик “LUPU DINESCU” МС Румынии
Фото: минный тральщик “LUPU DINESCU” МС Румынии

В ВМС обнародовали фото кораблей, которые прибыли в порт Одессы

В Одессу прибыли с визитом корабли стран НАТО, а именно участниц программы "Партнерство ради мира". Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) в Facebook.

Пресс-служба ВМС ВСУ обнародовала фото кораблей, которые прибыли в порт Одессы.

В Одессу прибыли корабли стран НАТОФото: минный тральщик “ANAMUR” ВМС Турции

В Одессу прибыли корабли стран НАТОФото: вспомогательное судно “RHEIN” ВМС ФРГ

"В порт Одессы с визитом заходят корабли Постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) и Постоянной противоминной военно-морской группы НАТО 2 (SNMCMG2)", - говорится в сообщении.

В ВМС также обнародовали фото фрегата ВМС Нидерландов "De Ruyter", румынский фрегат Regele Ferdinand, турецкий фрегат Fatih, немецкое вспомогательное судно Rhein.

В Одессу прибыли корабли стран НАТО
В Одессу прибыли корабли стран НАТО
В Одессу прибыли корабли стран НАТО
Фото: фрегат ВМС Нидерландов "De Ruyter", румынский фрегат Regele Ferdinand, турецкий фрегат Fatih
 
 
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Теги:  Одесса,  НАТО,  Одесса,  корабль  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС