До Одесси прибули кораблі країн НАТО

Новини Суспільство 23.07.2018 - 13:20
Фото: мінний тральщик “LUPU DINESCU” МС Румунії
Фото: мінний тральщик “LUPU DINESCU” МС Румунії

У ВМС оприлюднили оприлюднила фото кораблів, які прибули у порт Одеси

До Одеси прибули з візитом кораблі країн НАТО, а саме учасниць програми "Партнерство заради миру". Про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ) у Facebook.

Прес-служба ВМС ЗСУ оприлюднила фото кораблів, які прибули у порт Одеси.

До Одесси прибули кораблі країн НАТОФото: мінний тральщик “ANAMUR” ВМС Туреччини

До Одесси прибули кораблі країн НАТОФото: допоміжне судно “RHEIN” ВМС ФРН

"До порту Одеса з візитом заходять кораблі Постійної військово-морської групи НАТО №2 (SNMG2) та Постійної протимінної військово-морської групи НАТО 2 (SNMCMG2)", - йдеться у повідомленні.

У ВМС також зокрема оприлюднили фото фрегата ВМС Нідерландів "De Ruyter", румунський фрегат Regele Ferdinand, турецький фрегат Fatih, німецьке допоміжне судно Rhein.

До Одесси прибули кораблі країн НАТО
До Одесси прибули кораблі країн НАТО
До Одесси прибули кораблі країн НАТО
Фото: фрегат ВМС Нідерландів "De Ruyter", румунський фрегат Regele Ferdinand, турецький фрегат Fatih
 
 
Нагадаємо, що суботу, 21 липня, завершилися українсько-американські навчання "Сі Бриз 2018".
 
 
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Теги:  Одеса,  НАТО,  Одеса,  корабль  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС