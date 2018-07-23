До Одесси прибули кораблі країн НАТО
У ВМС оприлюднили оприлюднила фото кораблів, які прибули у порт Одеси
До Одеси прибули з візитом кораблі країн НАТО, а саме учасниць програми "Партнерство заради миру". Про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ) у Facebook.
Прес-служба ВМС ЗСУ оприлюднила фото кораблів, які прибули у порт Одеси.
Фото: мінний тральщик “ANAMUR” ВМС Туреччини
Фото: допоміжне судно “RHEIN” ВМС ФРН
"До порту Одеса з візитом заходять кораблі Постійної військово-морської групи НАТО №2 (SNMG2) та Постійної протимінної військово-морської групи НАТО 2 (SNMCMG2)", - йдеться у повідомленні.
У ВМС також зокрема оприлюднили фото фрегата ВМС Нідерландів "De Ruyter", румунський фрегат Regele Ferdinand, турецький фрегат Fatih, німецьке допоміжне судно Rhein.