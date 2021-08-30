В Одессу прибыли эвакуированные афганцы: среди них ребенок, рожденный в аэропорту Кабула

В Одессу прибыли 133 беженца из Афганистана, которых эвакуировали в Украину. Двух человек пришлось госпитализировать для оказания медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу .

"Среди эвакуированных людей 48 - взрослых, 85 - детей, самому маленькому ребенку 7 дней, родившемуся в аэропорту Кабула, когда его мать ожидала эвакуации. Самой старшей эвакуированной 85 лет и она мужественно помогала другим матерям с детьми", - рассказали в службе.

Все эвакуированные афганцы прошли проверку на коронавирус. Ни у одного из них тест не оказался положительным.

Фото: в Одессу прибыли беженцы из Афганистана (фото dmsu.gov.ua)