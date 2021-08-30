В Одесу прибули евакуйовані афганці: серед них дитина, народжена в аеропорту Кабула

В Одесу прибули 133 біженці з Афганістану, яких евакуювали в Україну. Двох людей довелося госпіталізувати для надання медичної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу .

"Серед евакуйованих людей 48 - дорослих, 85 - дітей, найменшій дитині 7 днів, яка народилась в аеропорту Кабула, коли його мати очікувала евакуації. Найстаршій евакуйованій 85 років і вона мужньо допомагала іншим матерям з дітьми", - розповіли в службі.

Всі евакуйовані афганці пройшли перевірку на коронавірус. У жодного з них тест не виявився позитивним.

Фото: в Одесу прибули біженці з Афганістану (dmsu.gov.ua)